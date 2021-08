Quem faz parte do público-alvo deve procurar as unidades de vacinação, apresentar um documento de identificação com foto e o comprovante de imunização. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Quem faz parte do público-alvo deve procurar as unidades de vacinação, apresentar um documento de identificação com foto e o comprovante de imunização. Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 11/08/2021 16:50 | Atualizado 11/08/2021 16:52

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã realizou na manhã desta quarta-feira (11), no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas, a segunda dose para pessoas com autismo e, na parte da tarde, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, para usuários com comorbidade das Unidades de Saúde da Família do Centro, Caxias, Matias e Carmo.

A cidade foi a primeira da região a iniciar a vacinação nos jovens a partir dos 18 anos, e o primeiro também, a terminar a imunização das pessoas com 18 a 59. “Cumprimos à risca o Plano Nacional e Estadual de Vacinação, demonstrando a nossa responsabilidade profissional e o nosso respeito à população quissamaense, alcançando o objetivo principal que era vacinar o mais rápido possível, os munícipes", declarou Natália Vilaça, coordenadora de Imunização.

Publicidade



Quem faz parte do público-alvo deve procurar as unidades de vacinação, apresentar um documento de identificação com foto e o comprovante de imunização.

“A vacina nos traz de volta a esperança que nos foi tirada de forma abrupta. Com ela, aos poucos vamos renascendo, reaprendendo a valorizar as pequenas coisas que antes da pandemia não dávamos o devido valor. É uma benção morar no município de Quissamã, uma cidade que está muito avançada na saúde. Hoje, ao tomar minha segunda dose, só penso no dia que voltarei a abraçar as crianças da creche em que trabalho”, conta a professora Cíntia Cristina Macedo Giró.