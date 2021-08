Encontros vão acontecer semanalmente, segundo o município. - Foto: Divulgação.

Publicado 11/08/2021 17:06 | Atualizado 11/08/2021 17:07

QUISSAMÃ - A Coordenação de Gestão Pedagógica (COGEP) de Quissamã, no Norte Fluminense, iniciou, nesta terça-feira (10), um trabalho específico para a avaliação SAEB/2021 - Sistema de Avaliação da Educação Básica, com encontros pedagógicos para os professores orientadores e professores orientadores pedagógicos das escolas municipais.



Esses encontros vão acontecer semanalmente para estudo, elaboração de questões para os simulados, acompanhamento dos resultados dos alunos e intervenções pedagógicas necessárias para cumprimento das ações previstas. O SAEB é uma avaliação externa bianual que avalia a proficiência dos alunos do Nível II do CBA, 5º ano e 9º ano de escolaridade em Língua Portuguesa e Matemática.

A avaliação SAEB e o fluxo compõem a nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), importante índice para a educação. - Neste sentido, temos reunido esforços para promover o desenvolvimento de habilidades nos alunos para a realização da prova, prevista para novembro ou dezembro. Desta forma, os alunos, público-alvo da avaliação, farão semanalmente simulados com os descritores/habilidades do SAEB – enfatizou a professora e Coordenadora da Educação Básica Mirela Menezes.



O INEP estipulou metas a serem atingidas para o país, estados, municípios e escolas. O município de Quissamã, a partir do ano de 2017, tem alcançado os maiores índices desde que a prova começou a ser aplicada em suas escolas. E cada uma das unidades escolares participam e as notas têm superado em suas metas. - Em 2019, superamos a meta prevista de 5.5, ao alcançarmos o índice de 6.1. Sabemos que podemos mais e almejamos atingir o índice 6.4 no ano de 2021 – completou a coordenadora.