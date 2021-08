Nesta quinta-feira (12), a prefeita Fátima Pacheco e equipe participaram de videoconferência com executivos da Petrobras para apresentação da dinâmica do projeto. - Foto: Divulgação.

Nesta quinta-feira (12), a prefeita Fátima Pacheco e equipe participaram de videoconferência com executivos da Petrobras para apresentação da dinâmica do projeto.Foto: Divulgação.

Publicado 12/08/2021 20:51 | Atualizado 12/08/2021 20:54

QUISSAMÃ - O município de Quissamã foi escolhido pela Petrobras para ser piloto na implantação do Projeto Cooperar para Transformar. A iniciativa tem como proposta aprimorar a governança, o controle e a transparência quanto à utilização de recursos, em especial os oriundos do petróleo, influenciando, de forma positiva, na qualidade de vida da população e fortalecendo a gestão.



Nesta quinta-feira (12), a prefeita Fátima Pacheco e equipe participaram de videoconferência com executivos da Petrobras para apresentação da dinâmica do projeto. Quissamã poderá contar com a expertise de profissionais em frentes, como: governança pública, gestão de riscos, controles internos, programa de integridade, ouvidoria, Corregedoria e PAR (instrumento de combater à fraude e corrupção na companhia), portal da transparência e Lei de Acesso à Informação (LAI), monitoramento, comunicação e treinamentos.

- O município de Quissamã, recentemente, também aderiu a parceria com o Ministério Público Federal, CGU e outros órgãos, no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Essa iniciativa da Petrobras chega em boa hora, em que estamos desenvolvendo projetos importantes. Agradeço a escolha e espero que a gente tenha muito êxito com essa parceria. Sem dúvidas teremos outro olhar para a gestão e que isso vá contaminando positivamente outros municípios – destacou Fátima Pacheco.



O gerente de Integridade da Petrobras, Edno Coutinho da Costa Júnior, explica que as ações começam já neste mês de agosto com reuniões, visita, intermediação e treinamento por seis meses. Após esse período, o município passa a ser acompanhado na implantação e das boas práticas por tempo indeterminado.

- Esperamos trazer as melhores soluções para as necessidades que nós encontrarmos em conjunto.

Acreditamos no efeito multiplicador desta iniciativa e nosso objetivo além de conhecer Quissamã é construir um modelo de trabalho que possa ser replicado. Pretendemos ampliar nossa atuação a partir de Quissamã e buscar redes que agreguem outros municípios - Edno Coutinho da Costa Júnior. “Estamos falando de uma mudança importante no comportamento da gestão, esse acompanhamento posterior, para não regredir, será muito importante”, concluiu a prefeita.



Participaram da reunião o procurador-Geral do Município, Gabriel Bueno; a secretária de Fazenda, Simone Moreira; a controladora-Geral, Cecília Pelicioni; chefe de Gabinete da Prefeita, Luciano Lourenço; o secretário de Administração, Nilton Pinto; e o subsecretário de Governo, Paulo David Nogueira.