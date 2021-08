O projeto de um dos maiores grupos de energia do mundo, promove ações educacionais relacionadas ao consumo consciente da corrente elétrica. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - A cidade de Quissamã recebe nesta quinta (12) e sexta-feira (13), das 8h às 15h, no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, a “Nave Enel”. O projeto de um dos maiores grupos de energia do mundo, promove ações educacionais relacionadas ao consumo consciente da corrente elétrica.

O projeto “Enel Compartilha Energia na Escola”, dissemina a importância do consumo consciente da energia elétrica, dos recursos naturais e do meio ambiente realizando atividades com professores e alunos. Serão três etapas: sensibilização com os docentes, palestra lúdica para os estudantes e visitação à Nave Enel. A secretária de Educação de Quissamã, Helena Lima, falou sobre a importância da parceria com a concessionária.

“A interatividade gera mais curiosidade. As crianças puderam participar de jogos lúdicos e educacionais, utilizando tecnologia de realidade virtual 3D, para aprenderem os conceitos de cidadania, sustentabilidade, e uso seguro da energia elétrica”, afirmou Helena.



A Nave do conhecimento chamou atenção dos alunos. Divididos em pequenas turmas, respeitando a capacidade do espaço em função da pandemia, eles puderam conhecer a estrutura do ônibus adaptado com recursos audiovisuais, totens com jogos educativos e simulador de realidade virtual. Foi uma aula de interatividade entre os alunos, professores e monitores.

“Gostei muito do óculos de realidade virtual, vendo os animais passando pertinho. Fomos do céu ao mar, em segundos. O jogo dos sete erros na entrada, também é muito legal. Foi uma experiência nova e muito bacana” declarou entusiasmado, Edgar Oliveira, aluno do 7° ano da Escola Municipal Professora Maria Ilka de Queirós e Almeida, de Santa Catarina.



A troca de conhecimento não fica restrita apenas aos alunos. Os professores são beneficiados com uma capacitação sobre como trabalhar o tema Meio Ambiente nas salas de aula. As escolas também recebem um acervo de livros chamado Kit Procel (Programa de Conservação de Energia Elétrica) composto por mais de 400 livros.

“Foi maravilhoso ter essa experiência interativa com as crianças. Elas puderam conhecer mais sobre a energia, pois precisam ajudar a diminuir o gasto nas suas casas, já que a energia elétrica está muito cara e toda economia familiar é bem-vinda”, declarou Alceir Barreto, diretor administrativo da Escola.



O evento segue os protocolos de prevenção à Covid-19, como distanciamento social, álcool gel na entrada, termômetro digital infravermelho de testa e higienização das cadeiras. Todos os participantes recebem um brinde pela visitação, composto por um gibi do Maurício de Sousa e um estojo com régua, lápis, borracha, apontador e giz de cera.