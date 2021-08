Centro de Referência de Síndromes Gripais de Conceição de Macabu- RJ. - Foto: Divulgação.

Centro de Referência de Síndromes Gripais de Conceição de Macabu- RJ. Foto: Divulgação.

Publicado 15/08/2021 15:07 | Atualizado 15/08/2021 15:09

CONCEIÇÃO DE MACABU - O município de Conceição de Macabu confirmou, neste domingo (15), os primeiros casos da variante Delta do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura do município. Segundo a secretaria de Saúde, são quatro o número de pacientes infectados, sendo dois jovens.



A variante foi encontrada pela primeira vez na Índia e há informações que é a mais contagiosa. A cidade do Rio de Janeiro é, no momento, o epicentro no país da variante Delta da Covid-19. Conceição de Macabu está na bandeira laranja, que significa risco moderado de contágio pela Covid-19.



Segundo dados da última semana epidemiológica, a cidade possui 3.965 casos confirmados da doença, 110 sendo monitorados, 269 suspeitos, 3.097 recuperados, três pacientes internados e 77 óbitos.

Publicidade