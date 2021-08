Município reforça que é preciso continuar seguindo as orientações de prevenção à doença. - Foto: Divulgação.

Publicado 21/08/2021 22:18 | Atualizado 21/08/2021 22:19

QUISSAMÃ - O município de Quissamã, no Norte Fluminense, informou que já registrou quatro casos da variante delta da Covid-19. De acordo com a Prefeitura, a confirmação veio por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Rio e foi divulgada nesta sexta-feira (20). Os pacientes com a variante precisaram ser internados, segundo o município, mas estão sendo monitorados pela secretaria municipal de Saúde, para verificar possíveis sequelas causadas pela doença.



"O Governo do Estado realiza os exames de forma aleatória, colhendo os dados por amostragem. Os pacientes já estão recuperados, mas é importante acompanhá-los no pós-doença, para identificar possíveis sequelas, já que a variante chegou recentemente ao Brasil. Mas, para evitar mais casos, pedimos que a população faça a sua parte, seguindo as medidas para evitar a proliferação da doença", disse o coordenador da Vigilância em Saúde de Quissamã, Leonardo Barcelos Chagas.



O município também informou que o Comitê para Políticas de Enfrentamento e Impactos da Pandemia da Covid-19 já se reuniu nesta semana para tratar do assunto, com o município reforçando as medidas de orientação à população e também fazendo um acompanhamento mais detalhados dos atendimentos no Centro de Triagem Respiratória (CTR) e Hospital Municipal Maria Mariana de Jesus (HMMMJ).

Para controlar o número de casos, a Prefeitura tem acelerado a campanha de vacinação. Nas últimas semanas, o município se tornou um dos primeiros do estado a imunizar jovens a partir dos 18 anos. No total, aproximadamente 70% da população já foi vacinada com pelo menos uma dose. Outra medida é reforçar as orientações de prevenção à doença, como o uso de máscara, lavar ou higienizar as mãos e evitar aglomerações.



"Estamos orientando a população a seguir o protocolo contra a Covid-19 e também buscar atendimento em caso de sintomas, pois assim o tratamento começa imediatamente. Quissamã tem mais de 17 mil pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose da vacina, mas a população não pode relaxar, pois a Covid-19 ainda está presente em nosso dia a dia", ressalta Renata Fagundes, secretária de Saúde.