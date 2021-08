Quissamã inicia vacinação dos adolescentes contra a Covid-19 nesta terça (24). - Foto: Divulgação.

Publicado 23/08/2021 11:25 | Atualizado 23/08/2021 11:26

QUISSAMÃ- A Prefeitura de Quissamã sai na frente mais uma vez na campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta semana, será iniciada a imunização dos adolescentes. Os primeiros serão os jovens de 16 e 17 anos, na terça-feira (24), das 14h às 16h, no Ginásio Poliesportivo.

Na quinta-feira (26), será a vez do grupo de 14 e 15 anos, também das 14h às 16h no Ginásio Poliesportivo. Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar CPF (ou cartão do SUS) e comprovante de residência.

"Realizamos o planejamento para vacinar toda a população o mais rápido possível. Assim, fomos o primeiro município da região a imunizar os jovens a partir dos 18 anos e, agora, vamos avançar mais uma vez. Alcançamos a marca de aproximadamente 70% dos quissamaenses imunizados com pelo menos uma dose, e seguimos firmes na busca pelos 100%", disse a prefeita Fátima Pacheco.



Dentro da nova estratégia, os adolescentes serão vacinados exclusivamente com imunizante da Pfizer, conforme orientação do Ministério da Saúde."Vamos iniciar mais um grupo para receber a vacina contra a Covid-19. É uma satisfação muito grande acompanhar o avanço da campanha em Quissamã, desta vez com os adolescentes", conta Natália Villaça, coordenadora do setor de Imunização.

Até o momento, a Secretaria municipal de Saúde já vacinou mais de 17 mil pessoas com pelo menos uma dose. Diversos grupos prioritários já foram 100% imunizados com pelo menos a 1ª dose, entre eles estão profissionais de saúde; idosos; pessoas com comorbidades, força de segurança e salvamento; profissionais da educação; trabalhadores do transporte coletivo; limpeza urbana e coletores de resíduos; gestantes, puérperas e lactantes.