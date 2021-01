Rubem Vieira (à esq.) recebeu Juninho do Pneu no seu gabinete Reprodução internet - Facebook

Por Jupy Junior

Publicado 14/01/2021 01:40

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), mais uma vez usou a sua página pessoal no Facebook para comunicar a visita de um político ao seu gabinete. Assim como havia feito por ocasião do encontro com o deputado federal pelo Patriotas Cabo Daciolo (Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos) no dia 4 de janeiro, Ribeiro informou nesta quarta-feira (13) que recebeu a visita do vice-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Teixeira Junior (Juninho do Pneu, DEM). Juninho é ex-deputado federal e assumiu no dia 1º de janeiro o cargo de vice-prefeito. Ele compôs chapa com Rogério Martins Lisboa (Progressistas), que se reelegeu no primeiro turno para ao cargo de prefeito (com 62,10% dos votos válidos).

Segundo Rubem, a conversa foi sobre empregos, desenvolvimento industrial e investimentos: “Falamos sobre o fomento do mercado de trabalho na região metropolitana, Costa Verde e Baixada Fluminense e formas de atrair as indústrias para fomentar o comércio e, assim, ampliar o desenvolvimento da região como um todo”.

Publicidade

Durante a campanha eleitoral, Vieira havia anunciado a intenção de se aproximar dos municípios vizinhos e próximos a fim de unir esforços em prol de um pacto que beneficiasse a todos em conjunto. Em diversas vezes ele repetiu: “juntos somos mais fortes, precisamos nos unir, pois a região tem muito potencial”.

No plano de governo registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando ainda era candidato a prefeito, Rubem enumerou algumas medidas a serem tomadas sobre o tema, tais como política de incentivo e compensação aos pequenos e médios produtores para participação na indústria; ampliação de parcerias com instituições de ensino profissionalizantes; estímulos ao investimento com ênfase na geração de emprego; incentivo a rodadas de negócios, dentre outras iniciativas.