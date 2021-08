Todos recebem a primeira dose da vacina da Pfizer, a única que tem autorização, no Brasil. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - Mais um importante marco na vacinação contra a Covid-19 foi registrado em Quissamã: o município deu início, nesta terça-feira (24), à imunização de adolescentes — começando pela faixa etária de 16 e 17 anos. Uma grande estrutura foi montada, como nas demais idades, no Ginásio Poliesportivo. Quinhentos adolescentes foram imunizados nesta tarde.

Todos recebem a primeira dose da vacina da Pfizer, a única que tem autorização, no Brasil, para uso em pessoas de 12 a 17 anos. No total, Quissamã já vacinou aproximadamente 70% da população com pelo menos uma dose da vacina. Morador do bairro Caxias, Gabriel da Silva Almeida, de 16 anos, descreveu o momento. “Estou muito feliz por tomar a primeira dose da vacina. É um grande marco para nossa cidade, uma grande vitória e mais um caminho na luta contra a Covid-19. Nós cremos que nesse tempo, todos nós vamos receber a vacina”, disse.

Taissa Marques da Silva, de 16, residente do bairro Canto Santo Antônio também tomou a primeira dose da vacina nesta terça. “Espero que muitos tenham a oportunidade também de tomar a vacina e que tudo volte ao normal. Depois desses dois anos muito difíceis, de tantas perdas, graças a Deus não perdi ninguém da minha família, mas me coloco no lugar dos outros, e eu fico muito feliz por ter chegado esse momento e não vou deixar de tomar a segunda dose”, frisou a jovem.



Na quinta (26), será a vez dos jovens de 12 a 15 anos serem vacinados, também no Ginásio, das 13:30h às 17h. “É importante destacar que esses adolescentes precisam vir acompanhados do pai, da mãe ou responsável portando CPF (ou cartão do SUS) e comprovante de residência”, orientou a coordenadora de Imunização, Natália Vilaça.