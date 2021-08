A prefeita deu as boas-vindas ao executivo e reforçou a parceria da Prefeitura de Quissamã e a instituição bancária. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

A prefeita deu as boas-vindas ao executivo e reforçou a parceria da Prefeitura de Quissamã e a instituição bancária.Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

QUISSAMÃ- A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e a secretária de Fazenda Simone Moreira receberam nesta segunda-feira (23), o novo gerente geral de Rede da agência da Caixa Econômica Federal em Quissamã, Diego Barcellos. A prefeita deu as boas-vindas ao executivo e reforçou a parceria da Prefeitura de Quissamã e a instituição bancária.

Na ocasião, o superintendente regional de Governo da Caixa, José Antônio Barros, apresentou o balanço de parcerias da Caixa que, somente em 2021, movimentou mais de R$ 50 milhões na economia local.

“A Caixa é uma grande parceria de Quissamã, acredita no potencial de crescimento do município e investe desde a pessoa física à pessoa jurídica, na figura do comércio, segunda principal atividade econômica da nossa cidade”, frisou a prefeita.

O novo gerente de Rede falou da expectativa para a gestão em Quissamã. “A expectativa é que sejam realizados bons negócios para a população nessa parceria entre Caixa e Prefeitura. Me senti muito bem acolhido na cidade e já me considero um cidadão de Quissamã”, completou Diego Barcellos. Na prestação de contas da parceria com a Prefeitura, o superintendente José Antônio Barros destacou que, de janeiro a julho deste ano, a Caixa investiu em Quissamã R$ 347 mil a cada dia útil.

No total, foram R$ 50,3 milhões na economia local, seja por benefício ou empréstimos. Neste período foram concedidos R$ 11,1 milhões em empréstimos para Pessoa Jurídica e R$ 599 mil para Pessoa Física; R$ 3,2 milhões para habitação; R$ 6 milhões em emendas parlamentares e ainda R$ 23,7 milhões em auxílio emergencial e R$ 11,7 milhões de Bolsa Família e Seguro Desemprego.