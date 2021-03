Valter Almeida mostra o resultado do exame de Covid-19: resultado deu positivo para os anticorpos, mas não há explicações nas postagens Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 27/03/2021 01:15

ITAGUAÍ – O vice-prefeito de Itaguaí, Valter Almeida (Podemos) aumentou recentemente a sua atuação nas redes sociais, em especial no Facebook. Com mais postagens, Almeida tem tentado movimentar sua presença virtual com a publicação de imagens que, pelo que se pode depreender, têm relação com a sua agenda de vice-prefeito na cidade.

Há, porém, um detalhe que não contribui muito para o entendimento das postagens: Valter (ou alguém da sua equipe) não publica textos que acompanhem as imagens para que se possa compreender os contextos em que os registros foram feitos.

Mesmo assim, graças às imagens publicadas na última sexta-feira (26) e aos comentários em uma postagem que se pôde confirmar que Valtinho – como é mais conhecido – testou positivo para Covid-19.

Sequência de imagens mostra que Valter Almeida foi à UBS para realizar o teste, mas não há textos explicativos Reprodução internet

A ida à Unidade Básica de Saúde do Engenho gerou três postagens na página de Valter Almeida, duas delas, ao que tudo indica, foram por compartilhamento. Porém, em todas elas a mesma sequência de imagens que mostra o vice-prefeito na fila para atendimento e depois com o resultado do exame em mãos, posando para mais uma foto.

Uma cidadão comenta: “Já pegou, né?”. O vice-prefeito responde: “Olá amiga já sim e tô com o anticorpos” [sic].

Depreende-se que Valter está com os anticorpos, mas sem os sintomas de Covid-19, embora essa conclusão se baseie apenas em dados extraoficiais.

A prefeitura de Itaguaí não divulgou qualquer informação a respeito do teste de Valter Almeida ou sobre o seu estado de saúde.