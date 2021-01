O novo prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (PSD), tomou posse nesta sexta-feira (1º). César Ferreira/Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 01/01/2021 16:34 | Atualizado 01/01/2021 16:46



O novo prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (PSD), tomou posse por volta das 11h desta sexta-feira (1º). Além dele, 25 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024.



Estiveram presentes os ex-governadores do Rio e ex-prefeitos de Campos Anthony e Rosinha Garotinho, a deputada federal Clarissa Garotinho e os ex-vereadores e ex-presidentes da Câmara Marcos Bacellar e Nelson Nahim, além do secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire.



Os primeiros a serem empossados foram os 25 vereadores, que prestaram juramento e assinaram o termo de posse na seguinte ordem: Abdu Neme, Cabo Alonsimar (PODE), Anderson de Matos (REP), Dandinho de Alciones Rio Preto (PSD), Bruno Vianna (PSL), Bruno Pezão (PL), Fred Machado, Fábio Ribeiro (PSD), Fred Rangel (PSD), Helinho Nahim (PTC), Igor Pereira (SD), Kassiano Tavares (PSD), Luciano Rio Lu (PDT), Maicon Cruz (PSC), Marcione da Farmácia (DEM), Marquinho do Transporte (PDT), Marquinho Bacellar (Solidariedade), Pastor Marcos Elias (PSC), Juninho Virgílio (PROS), Nildo Cardoso (PSL), Raphael de Thuin (PTB), Rogério Matoso (DEM), Silvinho Martins (MDB), Thiago Rangel (PROS) e Leon Gomes (PTD).



A sessão foi presidida pelo vereador Abu Neme (Avante), o mais bem posicionado na eleição de 2020, com 5.574 votos, e secretariada pelo ex-presidente da Câmara de Vereadores, Fred Machado (CDN). Após empossado, Wladimir fez seu primeiro discurso como prefeito.



“Quero primeiro agradecer a Deus por esse momento, em que eu coloco a minha vida à disposição do meu povo e da minha cidade. Agradecer à minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha esposa, meus filhos. Sem vocês eu não teria a base necessária para enfrentar todos os desafios que enfrentamos para chegar até aqui. Agradecer ao povo de Campos, que no seu sofrimento, em um momento muito difícil da história de Campos, com o povo sofrido, me escolheu para ser o seu representante e dar a esperança de dias melhores. Nos últimos anos tivemos um governo que foi forte com os fracos e fraco com os fortes. E é isso que nós temos que mudar. Um governo que acabou com a rede de proteção social criada pela prefeita Rosinha e seus antecessores, levou a Saúde ao caos, desrespeitou o funcionalismo, deixando de pagar a mais elementar das obrigações, que é o salário do servidor. É bom que os campistas saibam que a desordem e a falta de planejamento imperam em todos os setores da Prefeitura e que não será fácil, mas que eu não passarei quatro anos colocando a culpa no governo anterior, como meu antecessor fez. Tenho meus olhos voltado para frente. Tenho fé que, em breve, poderemos ver nossa cidade com um sistema educacional que funcione, com uma saúde que atenda às necessidades, e com o povo sendo protagonista da grande virada que daremos para reconstruir nossa cidade”, disse.

“Quero cumprir minha promessa de fazer um governo de verdade. Onde não haja espaço para injustiça, privilégios, desonestidade e outros comportamentos reprováveis. Tomarei minhas decisões sempre levando em consideração o bem estar da coletividade. Faremos um governo transparente e popular, com metas estabelecidas para todas as áreas da administração pública a fim de atingir o nosso objetivo: transformar Campos em uma cidade mais justa socialmente, mais moderna e capaz de enfrentar os desafios tecnológicos que, ao mesmo tempo, trazem oportunidades, mas também geral exclusão”, acrescentou.



Wladimir é terceiro Garotinho a comandar Campos

Wladimir Garotinho foi eleito prefeito de Campos em segundo turno, com 121.174 (52,40%) votos, contra 110.094 (47,60%) de seu oponente, Caio Vianna (PDT). Filho dos ex-governadores do Estado e ex-prefeitos Anthony e Rosinha Garotinho, será o terceiro membro da família eleito para comandar o município.



Nascido e residente em Campos, Wladimir elegeu-se deputado federal em 2018 pelo Estado do Rio de Janeiro, com 39.398 votos. Na Câmara dos Deputados, destacou-se no trabalho de captação de verbas para o Estado e interior, especialmente a Região Norte/Noroeste Fluminense. Os recursos foram destinados à saúde, segurança, geração de emprego e renda. Foi listado entre os 50 deputados mais influentes nas redes sociais