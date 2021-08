Nesta quinta (26), funcionários fizeram a instalação do equipamento de transmissão de sinal, acompanhados pelo vice-prefeito e secretário de Governo, Marcelo Batista e representantes do governo. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 26/08/2021 20:13 | Atualizado 26/08/2021 20:14

QUISSAMÃ - Nesta quinta (26), a Praia do Visgueiro, em Quissamã, foi a 18ª localidade a receber o do projeto "Internet de Todos”, da prefeitura, que disponibiliza o serviço gratuito para a população. A proposta é que os munícipes tenham cada vez mais acesso a serviços, como: educação, entretenimento e informação



O vice-prefeito e secretário de Governo, Marcelo Batista; o subsecretário, Paulo David Nogueira; e o coordenador geral de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Siqueira estiveram no local para acompanhar os trabalhos e instalação do equipamento de transmissão de sinal. A iniciativa tem por meta cobrir toda extensão territorial.



“A Prefeitura de Quissamã está atenta às necessidades da população. Todas as ações são desenvolvidas com o pensamento na melhoria coletiva. Hoje, o acesso à internet é uma necessidade e Quissamã está suprindo essa demanda”, avaliou Marcelo Batista. O subsecretário de Governo, Paulo David Nogueira, também falou a respeito da relevância do projeto “Internet de Todos”.



“O objetivo é popularizar e tornar viável o acesso à internet no município, também para aqueles que residem em localidades mais distantes da área central. Sabemos o quanto essa ferramenta é importante”, disse Paulo David Nogueira.



Para ter acesso ao serviço, o interessado deve adquirir uma antena receptora. Informações sobre o equipamento e suas especificações podem ser obtidas com a empresa prestadora do serviço por meio do telefone, ou WathsApp (22) 991011152.