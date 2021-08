Início da vacinação de adolescentes em Quissamã foi marcada por um misto de emoção e esperança. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 26/08/2021 20:01 | Atualizado 26/08/2021 20:02

QUISSAMÃ - Os adolescentes de 12 a 15 anos de Quissamã, no Norte Fluminense, começaram a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta quinta-feira (26), no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha. O município sai na frente mais uma vez, na região Norte Fluminense. A equipe da Saúde continua empenhada para imunizar toda população no menor tempo possível.

Dessa vez, visando o retorno às aulas presenciais, foi firmada com a Secretaria de Educação uma parceria, para que os alunos, professores e colaboradores das escolas municipais, pudessem regressar com mais segurança às salas de aula. Se no início da campanha de vacinação contra o coronavírus, os filhos levavam os pais idosos para tomarem o imunizante, com a liberação para os adolescentes com até 15 anos, o papel foi invertido.

Pais e mães ansiosos, porém, felizes demais com a conquista, se espalharam pela arquibancada do ginásio, nas áreas de espera e nas calçadas do ponto de vacinação, enquanto os filhos recebiam a primeira dose.



“Cada morador já vacinado carrega hoje, no braço e no coração, a esperança de um futuro melhor e cada vez mais próximo. Esperança essa, que está nas mãos da ciência e da saúde. Nosso objetivo é garantir a todos os cidadãos, acesso aos serviços de saúde de forma igualitária, um compromisso firmado, desde o primeiro dia de trabalho, da nossa gestão”, afirmou a secretária de Saúde, Renata Fagundes, que também estava no papel de mãe zelosa que é. “A emoção hoje é ainda mais forte, ao ver a minha única filha, Milena, de 15 anos, sendo vacinada”, concluiu.



Segundo Natália Vilaça, coordenadora da Imunização do município, o esperado com o avanço da vacinação é conferir uma maior proteção e diminuição do agravamento para a infecção por Covid-19, da população já contemplada. “Para atingirmos a cobertura vacinal plena, salientamos a importância do retorno para a segunda dose, em conformidade com o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde”, concluiu.



Emoção



O dia foi marcado por muita expectativa e emoção para Pedro Henrique Santos Ricardo, de 14 anos. "Para mim, é uma emoção muito grande estar aqui sendo vacinado. Aguardei ansioso por este momento e receber a primeira dose da vacina, no dia do meu aniversário, foi o melhor presente que eu poderia ganhar. Estou muito feliz e agradecido pela oportunidade”, disse Pedro, que teve a companhia da tia, Claudineia Santos, visivelmente comovida.