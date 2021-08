Durante a oficina, a localização de cada ambiente foi apontada, com o objetivo de posterior identificação das ameaças individuais. - Foto: Divulgação.

Publicado 26/08/2021 20:30

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, promoveu, nesta terça-feira (24), a primeira oficina participativa do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA).

O encontro, no setor de Meio Ambiente, contou com representantes da iniciativa privada, secretarias municipais, órgãos e entidades de preservação ambiental, sociedade civil organizada, clubes de serviço, organizações não governamentais, e instituições de ensino.



A próxima etapa está prevista para acontecer em 16 de setembro. Na oportunidade serão identificadas as áreas prioritárias, e quais projetos e ações de políticas públicas serão necessárias e aplicáveis em Quissamã, de modo a minimizar ou mesmo eliminar as ameaças identificadas na primeira etapa.



Durante a oficina, a localização de cada ambiente foi apontada, com o objetivo de posterior identificação das ameaças individuais. A meta foi compreender a visão da população sobre as questões ambientais gerais e locais.



“O PMMA, atualmente em fase de elaboração, é um importante documento que busca orientar as ações públicas e privadas empenhadas em promover a conservação dos remanescentes de vegetação nativa e da biodiversidade existente na Mata Atlântica, nos diversos ambientes presentes em Quissamã (matas de tabuleiros, floresta de terras baixas, mangues e restingas”, avaliou o assessor de meio ambiente Ney Aleixo. Após a aprovação do plano, o município receberá uma bonificação de 1% do que já é recebido pelo município referente ao ICMS Ecológico.