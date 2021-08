Prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, e o presidente da AgeRio, André Vila Verde. - Foto: Divulgação.

Prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, e o presidente da AgeRio, André Vila Verde.Foto: Divulgação.

Publicado 30/08/2021 19:47 | Atualizado 30/08/2021 19:48

QUISSAMÃ - O município de Quissamã avançou em mais um projeto que vai resultar na geração de emprego e renda. O município tem a possibilidade de tornar-se referência em carcinicultura (criação de camarão em cativeiro), no Estado do Rio de Janeiro. Para isso, a prefeita Fátima Pacheco ratificou nesta segunda (30), mais uma parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; e a Agência Estadual de Fomento do Rio- AgeRio.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, e representantes da iniciativa privada, interessados em direcionar investimentos no cultivo, também participaram do encontro na sede da Prefeitura.



Em diálogo com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, e o presidente da AgeRio, André Vila Verde, a prefeita Fátima Pacheco tratou de questões como capacitação profissional, e geração de emprego e renda; pontos que serão incentivados com a produção de camarão. Estudos técnicos apontam que Quissamã conta com as condições naturais ideais para a adoção da carcinicultura.



“Hoje ampliamos as tratativas com o Governo do Estado, que reconhece o potencial de Quissamã em abrigar projetos e ações de fomento, em diversas áreas, por contar com a estrutura para executar e transformar investimentos em benefícios para a população”, avaliou a prefeita Fátima Pacheco.



O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, comentou o acordo. “Junto com AgeRio será possível ao município adotar a produção de camarão, tendo todo o suporte do Governo Estadual para a capacitação”, indicou Dr. Serginho.