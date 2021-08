A reunião aconteceu na tarde desta sexta-feira (27), e contou com a presença de prefeitos e representantes dos 9 municípios, e também do prefeito de Macaé, Welberth Rezende, que manifestou interesse em integrar o consórcio. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 27/08/2021 21:43

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã e presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (CIDENNF), Fátima Pacheco, liderou a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio que oficializou a adesão do município de Carapebus.

A reunião aconteceu na tarde desta sexta-feira (27), no Centro Cultural Sobradinho, e contou com a presença de prefeitos e representantes dos 9 municípios, e também do prefeito de Macaé, Welberth Rezende, que manifestou interesse em integrar o CIDENNF.



- Foi uma reunião muito produtiva com a presença maciça dos municípios. Damos as boas-vindas a Carapebus que com certeza vai agregar conhecimento e força nas pautas, assim como Macaé que já enviou à Câmara o projeto. O CIDENNF traz a institucionalização dessa parceria regionalizada dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense. Hoje somos um bloco, em forma de Consórcio, o que nos permite avançar de forma conjunta – declarou Fátima Pacheco.



O prefeito de Carapebus, Leandro Drumond, destacou que Carapebus é um dos fundadores do Consórcio, mas que por questões políticas a adesão não ocorreu anteriormente. “Assinamos o protocolo há uns anos atrás, mas a Câmara ainda não tinha autorizado a entrada no Consórcio e hoje estamos aqui concretizando esse sonho. Temos certeza de que esse consórcio será de grande importância para os 9 municípios que fazem parte e para os demais que estarão entrando em breve”, disse.



O secretário-executivo do CIDENNF, Vinicius Viana, anunciou que o consórcio obteve junto ao Ministério da Agricultura o SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal).



- Foram 40 vagas em todo o país e no estado do Rio de Janeiro, o CIDEENF foi o único contemplado. O SISBI padroniza a inspeção de produtos de origem animal e após cumpridas etapas, os municípios consorciados poderão comercializar para todo país, o que fortalece os nossos pequenos produtores e consequentemente os municípios – explicou Vinícius Viana.



Durante a assembleia, foi eleito o novo Conselho Fiscal do Consórcio que passa a ser formado por Cardoso Moreira, Italva, Quissamã e São Francisco de Itabapoana. Também foi falado sobre os municípios — Cambuci, Itaocara, Itaperuna e Porciúncula — que manifestaram interesse em fazer parte do CIDENNF.

Participaram da reunião: as prefeitas de Cardoso Moreira, Geane Vincler, e de São Francisco de Itabapoana, Francimara Azeredo; os prefeitos de São Fidélis, Amarildo Alcântara; de Italva, Leonardo Orato (Léo Pelanca); o Procurador-Geral de Campos dos Goytacazes representando o prefeito Wladimir Garotinho, Roberto Lanes e a chefe de Gabinete de Bom Jesus do Itabapoana, Raquel Correia, representando o prefeito, Paulo Sérgio Cyrillo.



Na recepção aos prefeitos, estiveram presentes o vice-prefeito, Marcelo Batista; os secretários Junio Selem, de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Arnaldo Matoso, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo; de Gabinete, Luciano Lourenço; Kitiely Freitas, de Cultura e Lazer; e o subsecretário de Governo, Paulo David Nogueira. E os vereadores: Marcinho Pessanha, Fábio Castro, Leone, Cássio Reis, Rildo, Ailson Barreto, Simone Flores e Janderson Chagas.