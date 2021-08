Todas as crianças matriculadas terão acesso a um complemento alimentar nutritivo e balanceado, com o objetivo de suprir esse período de suspensão das aulas. - Foto: Divulgação.

Todas as crianças matriculadas terão acesso a um complemento alimentar nutritivo e balanceado, com o objetivo de suprir esse período de suspensão das aulas. Foto: Divulgação.

Publicado 27/08/2021 21:48

QUISSAMÃ - Os pais dos alunos da Educação Infantil da Escola Municipal Sementes do Futuro receberam nesta quinta-feira (26), o Kit Merenda Escolar - um importante reforço na alimentação dos estudantes da rede municipal de ensino neste período de pandemia da Covid-19. Foram contemplados 177 estudantes.





Os kits são compostos pelos seguintes itens: dois sacos de polpas de: laranja com acerola, um de uva e um de goiaba; uma caixa de aveia em flocos finos; três latas de leite em pó integral e uma lata de leite sem lactose. Todas as crianças matriculadas terão acesso a um complemento alimentar nutritivo e balanceado, com o objetivo de suprir esse período de suspensão das aulas.



O Kit foi elaborado pelas nutricionistas do município e tem como objetivo principal, ajudar as crianças se manterem bem, com valores nutricionais adequados e garantir às famílias, o complemento das refeições diárias aos seus filhos, neste período de quarentena e isolamento social”, destaca a secretária de Educação, Helena Lima.



Helena ressalta ainda, que o projeto de lei foi sancionado pela prefeita Fátima Pacheco em 2020 e está sendo entregue mensalmente, desde então. Durante a entrega dos kits, escola, pais e alunos devem se atentar para as seguintes dicas: manter o distanciamento, higienizar as mãos, usar máscara e nada de abraços, pois todo cuidado é necessário.



A Diretora Administrativa e Pedagógica da escola, Rosélia de Souza, falou sobre a importância da atuação da Secretaria de Educação. “Os kits que estão sendo distribuídos aos alunos, ajudam também na integração da família e escola, o que nos deixa muito felizes. A qualidade dele, agrega na educação e na alimentação saudável”, finalizou.