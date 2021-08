A parceria foi selada em encontro da prefeita Fátima Pacheco com o presidente da AgeRio, Fábio Vila Verde, e a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso. - Foto: Divulgação.

A parceria foi selada em encontro da prefeita Fátima Pacheco com o presidente da AgeRio, Fábio Vila Verde, e a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã assinou, nesta segunda-feira (30), um acordo com a Agência de Fomento do Estado do Rio-AgeRio, que torna possível o acesso ao Programa de Microcrédito Produtivo Orientado para os microempreendedores. No gabinete, a parceria foi selada em encontro da prefeita Fátima Pacheco com o presidente da AgeRio, Fábio Vila Verde, e a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.



A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, destacou que o convênio com a Agência é importante para impulsionar ainda mais a economia no município. “A assinatura do convênio é mais uma forma de ampliar a parceria da cidade com a AgeRio e possibilitar mais oportunidade de capacitação, geração de renda e novos investimentos para Quissamã”, comentou Fátima Pacheco.



Os financiamentos podem chegar a até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas. O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de seis a 12 meses. “As operações terão juro zero e serão financiadas pelo Fempo, o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.



O presidente da AgeRio, André Vila Verde, também falou a respeito do acordo assinado. “O contrato firmado com um município tão importante como Quissamã reforça o nosso objetivo que é de olhar para todas as regiões do nosso estado levando uma linha de crédito para a economia local”, pontuou Vila Verde.