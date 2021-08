Nesta terça-feira (31), a prefeita Fátima Pacheco vai participar do lançamento do programa Gpúblicas. - Foto: Divulgação.

Publicado 30/08/2021 20:21

QUISSAMÃ - Quissamã foi convidada a compartilhar as experiências de gestão durante a pandemia da Covid-19 em um projeto de nível nacional. Nesta terça-feira (31), a prefeita Fátima Pacheco vai participar do lançamento do programa Gpúblicas, uma iniciativa do Instituto Alziras que abordará políticas públicas que consideram o impacto da pandemia nos municípios brasileiros nos aspectos de gênero e raça.

O estudo realizado em mais de 5 mil municípios aponta que cidades governadas por mulheres tiveram 43% menos mortes e 30% menos internações por Covid-19. O lançamento do programa será online, no canal do Instituto Alziras, no YouTube (https://www.youtube.com/institutoalziras), às 11h, e terá como tema o “Enfrentamento ao Covid-19: práticas exitosas em municípios governados por mulheres”. Além de Fátima Pacheco participarão mais três prefeitas de municípios do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.



Também estarão presentes os especialistas Raphael Bruce, autor do estudo; e Edna Maria de Araújo, docente do programa de pós-graduação em saúde coletiva na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e coordenadora do grupo de trabalho sobre racismo e saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO).

- Em Quissamã, não medimos esforços para garantir atendimento a nossa população. Quem precisou da rede pública não ficou em fila de espera. Também nos preocupamos com a economia, com a manutenção dos programas sociais, um investimento de cerca de R$ 1 milhão mensalmente. Essa iniciativa do Instituto Alzira é extremamente importante, uma vez que compartilhar experiências aprimora a gestão pública e queremos cada vez mais políticas públicas de qualidade que garantam o bem-estar da população, em especial em momentos como esse da pandemia – destacou Fátima Pacheco.



O programa será desenvolvido online e dividido em três ciclos de formação, previstos para acontecerem até outubro sobre combate ao Covid-19, orçamento e finanças municipais, e transparência e governo aberto.

O programa GPúblicas é uma co-realização do Instituto Alziras, da Fundação Konrad Adenauer e da Porticus em parceria com a Rede de Mulheres Cientistas, Associação do Especialistas em Políticas públicas e Gestão Governamental (ANESP), Confederação Nacional de Municípios (CNM), Associação Brasileira de Municípios (ABM), Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e assessoria técnica da Travessia Políticas Públicas.