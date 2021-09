Através do projeto "Pé na Estrada", o deputado Felício Laterça (PSL-RJ), conheceu as principais demandas dos municípios do estado do Rio. - Foto: Divulgação.

Publicado 01/09/2021 13:49 | Atualizado 01/09/2021 13:50

QUISSAMÃ - O deputado federal Felício Laterça (PSL-RJ), anunciou nesta quarta-feira (1º), o repasse de emenda parlamentar no valor R$ 900 mil para a cidade de Quissamã, no Norte Fluminense, investir em pecuária e agricultura. A quantia será destinada à compra de maquinários agrícolas, caminhões e tratores.

A iniciativa veio através do projeto “Pé na Estrada”, onde o parlamentar visitou municípios do estado do Rio para conhecer a realidade local. “Fazemos isso conversando com as pessoas, não só com os políticos, mas às vezes com o corpo técnico e, até, com os cidadãos que se encontram na respectiva cidade”, destacou o deputado.



Com ações voltadas, principalmente à saúde, agricultura, assistência social e educação, o deputado federal, que está em seu primeiro mandato, já enviou 23 emendas relacionadas às áreas citadas, que foram destinadas às regiões dos Lagos, Norte e Noroeste do estado.