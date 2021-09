A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca recebeu, nesta semana, uma equipe de técnicos da Empresa de Pesquisa Agropecuária (Pesagro) e da Empresa de Assistência Técnica (Emater). - Foto: Divulgação.

A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca recebeu, nesta semana, uma equipe de técnicos da Empresa de Pesquisa Agropecuária (Pesagro) e da Empresa de Assistência Técnica (Emater). Foto: Divulgação.

Publicado 01/09/2021 20:54 | Atualizado 01/09/2021 20:56

QUISSAMÃ - Quissamã iniciou os trabalhos visando a implantação do Programa Rio Milho. O município foi escolhido para sediar o projeto-piloto, lançado em agosto, de desenvolvimento e cultivo do alimento no estado do Rio, durante a visita do Governador Cláudio Castro.



A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca recebeu, nesta semana, uma equipe de técnicos da Empresa de Pesquisa Agropecuária (Pesagro) e da Empresa de Assistência Técnica (Emater). Na ocasião ocorreu um diálogo com pequenos produtores que pretendem plantar 1 hectare, e com médios produtores que planejam o plantio de 50 hectares.



“O objetivo do encontro foi realizar uma visita de campo a alguns produtores rurais e ao Horto Municipal, com o intuito de dar início aos trabalhos de orientação técnica, análise de solo, planejamento para preparo das terras, e escolha das sementes adequadas para o plantio do milho do Programa Rio Milho”, avaliou o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Luciano Pessanha.