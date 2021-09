Nesta terça, foram entregues 20 cadeiras e 10 pares muletas para serem destinadas as pessoas com necessidades especiais. - Foto: SECOM/Grazielle Queirós.

Publicado 02/09/2021 13:01 | Atualizado 02/09/2021 13:11

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Saúde, entregou nesta terça-feira (31), para o Centro de Fisioterapia Maria de Jesus Barbosa Santos, 20 cadeiras higiênicas de banho padrão e 10 pares muletas para serem destinadas as pessoas com necessidades especiais e aos setores do município que estão precisando de acessibilidade, como o Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus (HMMMJ).



“É muito gratificante para nós, entregarmos nos domicílios dos pacientes e ao HMMMJ, cadeiras higiênicas que facilitarão a vida de vários usuários. As cadeiras de banho, são equipamentos extremamente necessários para idosos, acamados, deficientes físicos, pessoas com mobilidade reduzida ou com limitações de sustentabilidade, que precisam de apoio e ajuda na higiene diária. Muitas vezes, por conta do risco de quedas, a cadeira passa a ser indispensável, sendo um instrumento para proteção e segurança”, declarou a Secretária de Saúde, Renata Fagundes.



O médico avalia a necessidade física, visual e neurológica do paciente, para solicitar coletes, órteses, próteses e meios para pessoas com deficiência e com necessidades especiais, possam se locomoverem. Vale ressaltar que após darem entrada no setor e passarem pela avaliação da fisioterapeuta, o usuário recebe o item solicitado, em forma de empréstimo.



Para pleitear qualquer tipo de meio auxiliar para locomoção, como cadeira de rodas, higiênica, andador ou muletas, o paciente deverá ir ao setor de fisioterapia, no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16, com o pedido e encaminhamento do médico, além das cópias dos seguintes documentos: cartão do CadSUS, identidade, CPF e comprovante de residência.



“Agradeço imensamente pela cadeira higiênica, pois ela me ajudará no cuidado com o meu filho, Cézar Machado Barcelos, de 68 anos, que é portador da síndrome de down e está muito pesado para eu conseguir sozinha, segurá-lo no banho. Ele está escorregando bastante ultimamente e com a possibilidade de fazer sua higiene sentado, ficará mais fácil cuidar dele”, declarou Iracema Barcelos.



Essa conquista é de suma importância para a cidade, que proporciona mais acessibilidade e independência a população. A atenção e cuidados aos portadores de deficiência é uma prioridade do governo. Alguns pacientes quissamaenses, quando necessitam, saem com mais de um material, não só uma cadeira de roda ou de banho e isso mostra o quanto a assistência é completa.



“A população poderá ir pessoalmente ao Centro de Saúde para tirar as suas dúvidas. Temos profissionais preparados para orientar sobre o processo. O principal objetivo com a regulação dos materiais ortopédicos é dar ao paciente maior independência e autonomia em todos os aspectos de sua vida”, finaliza Débora Leaubon, Coordenadora da Fisioterapia.