O objetivo é oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores do hospital para que executem suas tarefas diárias com mais eficiência. Foto: Divulgação.

Publicado 07/09/2021 20:49

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã deu início à padronização do sistema de prontuário eletrônico. Nesta sexta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde recebeu novos computadores com configurações avançadas para serem distribuídos em diversos setores do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus (HMMMJ). As Unidades de Saúde da Família (USF) serão as próximas contempladas.



O objetivo é oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores do hospital para que executem suas tarefas diárias com mais eficiência, aperfeiçoando cada vez mais o atendimento aos usuários. Com o sistema implantado, o HMMMJ vai aprimorar o desempenho de sua gestão pela racionalização dos custos, com reflexos na oferta de serviços de qualidade.



- Cada movimento para informatizar dados de prontuários e da gestão, como os gastos, por exemplo, faz parte do compromisso do governo Fátima Pacheco, que determinou que a transparência fosse uma das nossas principais metas de gestão. Com isso, também estamos fortalecendo o trabalho na ponta e, para tanto, precisamos dessas ferramentas de tecnologia e comunicação - ressaltou a secretária de Saúde, Renata Fagundes.



Foram recebidos ao todo, 23 computadores completos com CPU’s, monitores e nobreaks. As Unidades de Saúde da Família (USF) serão as próximas contempladas. “Com mais esses computadores, vamos concluir a implementação do prontuário eletrônico, desburocratizando a rotina de trabalho, dando celeridade aos atendimentos e otimizando os serviços da casa”, destacou Gilda Queirós, Diretora Administrativa.