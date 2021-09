O Corpo de Bombeiros precisou de uma pá para remover o corpo, que foi esmagado, para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 07/09/2021 12:13 | Atualizado 07/09/2021 12:13

CONCEIÇÃO DE MACABU - A rodovia da morte fez mais uma vítima durante o feriadão da Independência. Um homem morreu após ser atropelado por dois veículos, na noite desta segunda-feira (6), na BR-101, altura do município de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho da rodovia, o acidente aconteceu às 18h10 no quilômetro 140,3, da pista sentido Rio.

A vítima estava atravessando a rodovia quando foi atropelada por um veículo modelo Etios branco com quatro ocupantes. Na sequência, um Ford Fiesta preto com três passageiros, passou sobre a vítima, que foi esmagada. Agentes do Corpo de Bombeiros precisaram remover o corpo com uma pá para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Segundo o órgão, peritos tentarão coletar as digitais do homem.

Até o momento nenhum familiar compareceu ao IML para reconhecer o corpo. Entre as pessoas que estavam nos veículos, apenas um dos ocupantes do Etios sofreu ferimentos leves e foi atendido no local. A perícia esteve no local e as circunstâncias do acidente são apuradas. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP).