Nesta quarta-feira (8), a prefeita Fátima Pacheco recebeu em seu gabinete a deputada federal Rosângela Gomes. - Foto: SECOM/Philipe Moacyr.

Publicado 09/09/2021 19:27

QUISSAMÃ - Nesta quarta-feira (8), a prefeita Fátima Pacheco recebeu em seu gabinete a deputada federal Rosângela Gomes. Na ocasião, foram debatidas novas parcerias para o município de Quissamã e a prefeita agradeceu a parlamentar pelas emendas, de mais de R$ 1 milhão, destinadas ao município nas áreas da saúde e educação.



“A deputada Rosângela Gomes nos contempla com emendas para várias áreas de políticas públicas. Além das emendas, a deputada nos recebe com muito acolhimento, abrindo portas em vários ministérios. Esse tipo de parceria que queremos sempre efetivar, a que trabalha em prol do nosso município”, frisou Fátima Pacheco. As emendas foram direcionadas ao transporte escolar e combate à Covid-19.



“A nossa prefeita é uma guerreira, incansável em Brasília, está sempre conosco e com os demais deputados buscando parcerias para o nosso município. É por isso que destinamos recursos para aquisição do ônibus, pra construção do refeitório do IFF, saúde, recursos para combate à Covid-19. Tenho certeza de que, na nossa unidade, construiremos uma cidade ainda melhor do que aquilo que está fazendo – destacou a deputada Rosângela Gomes.



Estavam presentes na reunião os vereadores Fábio Castro, Janderson Chagas e Simone Flores.