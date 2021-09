Na manhã desta quinta-feira (9), a prefeita Fátima Pacheco inaugurou o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Caxias. - Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

QUISSAMÃ - Um sonho antigo da comunidade de Caxias se tornou realidade. Na manhã desta quinta-feira (9), a prefeita Fátima Pacheco inaugurou o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Caxias com estrutura para atender moradores de Caxias, Alto Alegre, Ribeira e Vista Alegre. Com a mais nova unidade, a rede de assistência social de Quissamã passa a contar com quatro polos de atendimento.

Na ocasião, a prefeita anunciou um pacote de obras de R$ 25 milhões, que inclui a nova urbanização de Caxias. A inauguração foi transmitida através de live no Facebook da Prefeitura.



“O bairro de Caxias é um dos maiores de Quissamã em tamanho territorial, população, e, nesse momento, inaugurar qualquer equipamento na área da assistência é urgente e importante. Estamos atravessando uma pandemia que impacta, no país, em 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, mas em Quissamã estamos vivendo uma realidade diferente dessa. Quando investimos em assistência, investimos nas pessoas e também na economia porque esse recurso circula dentro do município de Quissamã”, frisou Fátima Pacheco.



O novo CRAS conta com recepção, duas salas de atendimento, sala de reuniões e oferece atendimento com assistentes sociais, orientador social, psicólogo e equipes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O CRAS de Caxias está localizado na Rua 12 de Setembro, 375 (esquina com Rua Luiz Pessanha), e funcionará de segunda a quinta-feira, de 8h às 11h30 e 13h30 às 17h, e sexta-feira, de 8h ao meio-dia. O número de atendimento é (22) 2768-0058.



“Hoje está sendo um dia muito importante e que vai marcar com certeza a assistência social em Quissamã. Estamos honrando um compromisso com essa comunidade, a prefeita Fátima Pacheco fez questão que acontecesse no primeiro ano desse segundo governo. A partir de agora, os moradores de Caxias e bairros vizinhos não precisam mais se deslocar até o Sítio Quissamã, o CRAS está perto de casa. Trazer o CRAS para Caxias é fortalecer ainda mais os nossos espaços, serviços e a política de assistência social”, destacou a secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães.



Este ano, Quissamã completou 16 anos com a cobertura dos serviços do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). No município há ainda unidades em Sítio Quissamã, Barra do Furado, Penha e Santa Catarina.



Mais de 20 milhões em obras no município



Durante a inauguração do CRAS de Caxias, a prefeita Fátima Pacheco falou sobre o pacote de obras que serão realizadas, como: reforma e ampliação de mais de 10 escolas, escola nova em Morro Alto, construção de creche em Barra do Furado, construção da ponte do Santo Antônio.



“O bairro de Caxias será contemplado com uma nova urbanização em duas fases: Caxias I e Caxias II. O asfalto vai passar aqui na Rua 12 de Setembro, Augusto de Carvalho, Rua da Ribeira, todas as ruas principais de Caxias. O projeto está pronto e a licitação começa agora em setembro. Outra fase do projeto estamos aguardando a liberação do recurso da Caixa”, concluiu a prefeita Fátima Pacheco.