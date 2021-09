A ciclista de Quissamã, Taís Ribeiro, conquistou a terceira colocação na modalidade mountain bike, categoria Master B (30/39) anos (percurso pró 50km). - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - Os atletas de Quissamã seguem se destacando e ocupando um lugar no pódio. No último domingo (12), a ciclista Taís Ribeiro conquistou a terceira colocação na modalidade mountain bike, categoria Master B (30/39) anos (percurso pró 50km), na disputa da prova 2 º Desafio Galo Brabo, realizado na localidade de Rio Dourado, na cidade de Casimiro de Abreu.



Tais revela que o percurso com muitas subidas exigiu bastante dos competidores. “Mesmo treinando em terrenos planos me senti bem-preparada e foi possível buscar o pódio”, comentou a ciclista. A atleta, que é contemplada com o Bolsa Atleta da Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, relata que o período de pandemia não interrompeu a rotina de treinos.

“Por ser um esporte individual, a prática é possível com segurança e sem riscos. Ter a possibilidade de contar com o Bolsa Atleta, para auxiliar nos custos das competições, e levar o nome da minha cidade é motivo de satisfação”, destacou Taís Ribeiro.



Para a secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas, o incentivo aos atletas quissamaenses segue a diretriz da prefeita Fátima Pacheco em oferecer políticas públicas voltadas para a qualidade de vida e saúde.

“Temos muitos atletas com potencial, assim buscamos oferecer o suporte nas diversas modalidades e categorias, sempre pensando na promoção da prática esportiva para competidores de várias idades", pontuou Ísis.