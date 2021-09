Os pré-selecionados do Juventude Ativa, da Prefeitura de Quissamã, passaram por exame admissional nesta terça-feira (14). - Foto: SECOM/ Adilson dos Santos.

Publicado 14/09/2021 15:35

QUISSAMÃ - Os pré-selecionados do Juventude Ativa, da Prefeitura de Quissamã, passaram por exame admissional nesta terça-feira (14). A ação aconteceu na sede do programa e logo na entrada uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde aferiu a temperatura e disponibilizou álcool gel. O programa vai auxiliar com um salário-mínimo 100 jovens de 18 a 23 anos em situação de vulnerabilidade na busca pelo primeiro emprego.

Na ocasião, equipes dos programas Saúde na Escola (PSE) e da Criança e do Adolescente (PSCA) realizaram um levantamento sobre o consumo alimentar entre jovens do município. A Coordenadora do Programa, Anne Cardoso, explicou que os jovens foram divididos em dois grupos para evitar aglomeração e informou a previsão para assinatura dos contratos.



“Adotamos todos os cuidados de prevenção a Covid-19 e contamos com o apoio da Secretaria de Saúde. Hoje, os jovens passaram por análise documental, triagem com enfermeiros, exame admissional e já saem sabendo se estão aptos. Toda essa etapa foi realizada por equipes do CIEE aqui em Quissamã. A assinatura dos contratos será dia 13 de outubro conforme definido pela prefeita Fátima Pacheco”, disse Anne Cardoso.



O objetivo do Juventude Ativa é proporcionar vivência, experiência de aprendizagem profissional, cultural e educacional, sendo uma ferramenta de auxílio na inserção no mercado de trabalho. O Programa será por Contrato de Trabalho Especial de Aprendizagem, com assinatura da Carteira de Trabalho, ao qual serão assegurados os direitos garantidos na Lei 10.097/2000 e demais dispositivos aplicáveis ao contrato de aprendizagem previstos na CLT.

Os contratados terão carga horária diária de seis horas, frequência obrigatória de ensino e atividade compatível com o desenvolvimento físico e psicológico. Ainda em um período de pandemia da Covid-19, Quissamã se destaca pela rede de programas sociais. O Juventude Ativa se junta ao Jovem em Ação, Agente Mirim, PPD, PAI, Renda Mínima e Auxílio Moradia. O investimento é superior a R$ 1 milhão por mês, com quase 4 mil beneficiados.