Time e conseguiu a recuperação e bateu o Laranja Mecânica por 3 a 0, em confronto disputado na Quadra da Mangueira, no Rio de Janeiro.Foto: Divulgação.

Publicado 14/09/2021 15:51 | Atualizado 14/09/2021 15:53

QUISSAMÃ - A equipe de futsal de Quissamã entrou em quadra no domingo (12), em partida válida pela segunda rodada da Terceira Divisão da Liga Carioca. Depois do revés na estreia, quando foi superado pelo Pombo Sem Asas por 3 a 2, o time quissamaense conseguiu a recuperação e bateu o Laranja Mecânica por 3 a 0, em confronto disputado na Quadra da Mangueira, no Rio de Janeiro.



Os alas se destacaram no confronto e Filipe Tiborão abriu o placar, com Iguinho marcando o segundo e Emerson Neguebinha sacramentando a vitória para o Quissamã. O elenco agora espera atualização da Liga para conhecer a sua colocação atual no campeonato, e o nome do próximo adversário.



“A ansiedade da primeira rodada passou e conseguimos impor a nossa estratégia de jogo com uma vitória convincente. Estou feliz por marcar um gol em minha partida de estreia. O apoio do técnico Luciano Cardim e dos companheiros foi fundamental”, comemorou Emerson Neguebinha. A equipe de futsal conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.