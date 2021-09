No litoral quissamaense, o grupo realizou um trabalho de conscientização, junto à população, sobre a importância de preservar as praias, lagoas e o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. - Foto: Divulgação.

No litoral quissamaense, o grupo realizou um trabalho de conscientização, junto à população, sobre a importância de preservar as praias, lagoas e o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.Foto: Divulgação.

Publicado 14/09/2021 16:06 | Atualizado 14/09/2021 16:08

QUISSAMÃ - A Coordenadoria de Defesa Civil de Quissamã participou no domingo (12) de uma ação integrada com o ICMBio, o Clube de Bugres e voluntários. No litoral quissamaense, o grupo realizou um trabalho de conscientização, junto à população, sobre a importância de preservar as praias, lagoas e o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.

A Divisão Ambiental da Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Esporte e Juventude, e a concessionária de limpeza pública que atua no município deram suporte à iniciativa. A equipe percorreu as praias do Visgueiro, João Francisco e Lagoa do Paulista, retirando plásticos, garrafas pet, sacolas plásticas e outros materiais poluentes como latinhas de alumínio.

Aproximadamente 200 kg de resíduos foram coletados em uma caçamba. Além da distribuição de kits para os banhistas recolherem e descartarem corretamente seu lixo, também foi feito um trabalho educativo sobre a relevância de manter o meio ambiente livre de poluentes. O coordenador de Defesa Civil, Marcos Alves, ressaltou que a ação faz parte do planejamento para a implantação do Projeto Rede Salvar no município.

”Nosso objetivo é a integração entre a sociedade civil e o Poder Público para realização de ações voltadas para as questões humanitárias, sociais e ambientais. A primeira experiência foi positiva, com a cooperação da população. Já estamos em fase de planejamento para que outras ações possam acontecer em breve”, avaliou Marcos Alves.



O representante local do ICMBio, Marcos Cezar dos Santos, comentou o trabalho. “O voluntariado é muito importante e sempre contribui em diversas ações no Parque Nacional de Jurubatiba. O volume de resíduos coletados neste domingo é resultado do empenho dessas pessoas”, pontuou Marcos Cezar. O presidente do Clube de Bugres, Robson Carlos Barcellos (Binho), acredita que nas próximas edições a adesão será ainda maior. “A repercussão foi ótima, isso vai despertar o interesse em novos participantes” disse Binho.