Decreto do prefeito Macaense, Welberth Rezende, muda ponto final da linha. - Foto: Reprodução.

Decreto do prefeito Macaense, Welberth Rezende, muda ponto final da linha.Foto: Reprodução.

Publicado 18/09/2021 13:15 | Atualizado 18/09/2021 13:17

CONCEIÇÃO DE MACABU - A partir deste sábado (18), as vans do transporte público que fazem a linha intermunicipal Conceição de Macabu x Macaé passam a entrar no município vizinho. O prefeito da Capital do Petróleo, Welberth Rezende, publicou um decreto neste sábado, alterando o ponto final das vans oriundas de Conceição de Macabu.



O documento já está em vigor. As vans entrarão em Macaé e utilizaram o Terminal 1, localizado na Av. Presidente Sodré, na pista Centro x Barra, em frente à prefeitura.