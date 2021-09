Moradora de Conceição de Macabu, Isabelly Sampaio está na final do The Voice Kids. - Foto: Reprodução/TV Globo.

Publicado 24/09/2021 19:11 | Atualizado 24/09/2021 19:12

CONCEIÇÃO DE MACABU, A moradora de Conceição do Macabu, Isabelly Sampaio, vai representar a Região Norte Fluminense na final do The Voice Kids, neste domingo (26). A cantora de apenas 13 anos está entre os seis finalistas do reality show musical. O programa vai ao ar a partir das 14h20, com transmissão na Rede Globo.

Isabelly conquistou a vaga na final após cantar o "Samba de uma nota só" na semifinal da disputa. Ela é uma das duas finalistas do Time Brown e foi escolhida pelo técnico para concorrer ao prêmio desse domingo.