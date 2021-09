Felipe, de 26 anos, afirmou à polícia que matou Thalice por suposta infidelidade com amigo. - Foto: Reprodução/Internet.

Felipe, de 26 anos, afirmou à polícia que matou Thalice por suposta infidelidade com amigo.Foto: Reprodução/Internet.

Publicado 29/09/2021 13:54 | Atualizado 29/09/2021 18:23

CONCEIÇÃO DE MACABU - A Polícia Civil investiga a hipótese de que técnica em enfermagem Thalice Costa, de 21 anos, morta a tiros pelo ex-companheiro em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, na noite desta terça-feira (28), estivesse grávida do autor do crime. Mensagens de celular enviadas por Thalice ao assassino confesso Felipe Rodrigues Pedroso, de 26 anos, podem comprovar o fato.



O laudo preliminar da necropsia, feito no Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, apontou que a jovem foi baleada na barriga e no peito. Exames realizados de forma microscópica, não conseguiram detectar uma possível gravidez. Uma amostra coletada de Thalice, será encaminhada para exame laboratorial para confirmar ou negar a gravidez. O resultado deverá sair em 15 dias.



Preso na noite desta terça-feira (28), Felipe Rodrigues Pedroso, confessou na 122ª Delegacia Policial (122ª DP) ter matado a ex-companheira, Thalice Costa, dentro de casa, no bairro Paraíso, com pelo menos cinco tiros. A filha de cinco anos, fruto de um relacionamento anterior, assistiu toda a ação do assassino. De acordo com informações da Polícia Civil, Thalice e Felipe tiveram uma união por cerca de dois anos.

A jovem, segundo a polícia, chegou a receber ameaças feitas pelo ex-companheiro horas antes de ter a vida ceifada. Imagens de câmera de segurança dos vizinhos mostram o acusado chegando na residência da jovem e saindo com pressa logo em seguida (veja abaixo).

Thalice foi executada na própria cama. O assassino foi preso em uma região entre Conceição de Macabu e Serrinha, distrito de Campos dos Goytacazes, após um trabalho em conjunto entre a Polícia Civil e Militar. O acusado vai responder por feminicídio. Na delegacia, Felipe afirmou ter matado Thalice por conta de uma suposta infidelidade com um amigo. Ele deve ser transferido para o Sistema Penitenciário ainda nesta quarta-feira (29).