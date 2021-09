Podem se inscrever pessoas com 12 anos ou mais, que já estejam vacinadas contra a Covid-19. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Podem se inscrever pessoas com 12 anos ou mais, que já estejam vacinadas contra a Covid-19.Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 29/09/2021 18:08

QUISSAMÃ - Após retomar as atividades das escolinhas de modalidades esportivas individuais, a Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, reabriu, nesta semana, as inscrições para dez modalidades esportivas coletivas oferecidas pelo município. Podem se inscrever pessoas com 12 anos ou mais, que já estejam vacinadas contra a Covid-19.



As inscrições acontecem na secretaria do Ginásio Poliesportivo, de segunda a quinta, de 8h às 11h30, e de 13h30 às 17h; e sexta-feira, de 8h às 12h, para aqueles que desejarem participar das escolinhas de futsal, futebol, futebol society, basquete, vôlei, surfe, taekwondo, jiu-jitsu, natação, hidroginástica. Para as modalidades de natação e hidroginástica, as inscrições começam nesta terça-feira (28), na secretaria do Parque Aquático, no mesmo horário.



"A prática esportiva nesse momento é muito importante para promover hábitos saudáveis e realizar o processo de socialização", relatou Cláudio Souza, que matriculou o filho Thierry Andrade de Souza (12 anos), no futebol. Para a inscrição é necessário levar documento como cópia do comprovante de residência, cópia do RG do responsável, cópia do RG ou certidão de nascimento da criança, declaração escolar, atestado médico, cópia do cartão de vacinação Covid-19 e uma foto 3x4.



"Todos os protocolos de segurança, higiene e distanciamento são adotados, assim como o número de participantes por aula será reduzido. As equipes que cuidam das modalidades coletivas adotarão os mesmos cuidados aplicados nas práticas individuais", informou a Secretária de Esporte e Juventude Isis das Chagas.