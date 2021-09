Projeto é composto por três passos que aproximam e multiplicam vidas: o pré-natal, o pós-parto e a entrega da muda escolhida pela família. - Foto: Divulgação.

Publicado 24/09/2021 19:42

QUISSAMÃ - A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e por meio do Projeto Crescendo Juntos, realizou na manhã desta sexta-feira (24), a entrega de mais uma remessa de mudas, incluindo árvores frutíferas e ornamentais da Mata Atlântica. O projeto visa incentivar o plantio, possibilitando um olhar cuidadoso com a natureza e o provimento de alimento.



Destinado às mães quissamaenses com filhos recém-nascidos - acompanhadas pela equipe de pré-natal da Unidade de Saúde da Família – USF, o projeto Crescendo Juntos foi criado há um ano e é composto por três passos que aproximam e multiplicam vidas: o pré-natal, o pós-parto e a entrega da muda escolhida pela família.



O pré-natal é acompanhado pela equipe da USF e dos pais do bebê. Durante esse período, ocorre a apresentação do projeto e das opções de mudas da época, adesão e inclusão no grupo de mensagens instantâneas. No pós-parto, acontece o processo de adoção da muda dando direito à visita técnica agrícola no “novo lar”, ou seja, local de plantio da muda adotada.



De acordo com o cronograma, o último passo é a entrega da muda com o acompanhamento tanto da equipe USF, quanto dos profissionais da Agricultura e os familiares.

“Fazemos uma visita multidisciplinar com avaliação técnica agrícola e alternativas de mudas ideais ao espaço do novo lar, com a preparação da terra e o plantio”, afirmou Raphaela Santos, engenheira agrônoma da secretaria de Agricultura.



Cabo ainda aos profissionais da Unidade de Saúde da Família o monitoramento dos bebês, mas também das árvores, nas consultas pediátricas que sucedem ao nascimento. Ao todo, são dez tipos de mudas: ipê, acerola, abiu, jabuticaba, amora, jambo, pau-brasil, sibipiruna, ipê-mirim e murta, que vão crescer e florescer com os bebês, à medida que eles forem se desenvolvendo.



“Nós temos um carinho muito grande por este projeto. Com a articulação da enfermeira Sheila Batista junto à secretaria de Agricultura e o engajamento das enfermeiras Gláucia Schuabb, Conceição de Maria e eu, iniciamos em setembro de 2020 a distribuição das mudinhas para nossas crianças e famílias. Inicialmente foram contempladas as USF do Carmo, Machadinha e Santa Catarina. Este ano ampliamos para a Unidade de Alto Grande”, destacou a enfermeira Suzana Almeida.



Suzana avalia que o retorno tem sido positivo: “quando as mães comparecerem à USF, elas nos contam como está a planta e como tem sido o crescimento junto a criança. Trabalhamos a importância de se plantar algo, exercitar a espera, para uma colheita no futuro. Ao plantarmos uma árvore hoje, estamos plantando um futuro. Eu brinco que em Santa Catarina teremos um pomar muito em breve, concluiu.