O coral, formado por profissionais de saúde e servidores, levou mensagens de paz, alegria e muita esperança para os pacientes e acompanhantes.Foto: SECOM/Grazielle Queirós.

QUISSAMÃ - Familiares, acompanhantes e pacientes do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus (HMMMJ), em Quissamã, no Norte Fluminense, vivenciaram momentos de muita emoção, na tarde desta quarta-feira (29), com apresentação de Cantata, realizada pela primeira vez fora do período natalino.O coral, formado por profissionais de saúde e servidores, cantou músicas música popular brasileira e louvores, levando mensagens de paz, alegria e muita esperança para os pacientes e acompanhantes.



O evento, que é uma tradição do HMMMJ, nas proximidades do Natal, entrará para o calendário de atividades regulares, sempre na última sexta-feira do mês. Aos poucos, seguindo os protocolos de segurança, as atividades vão se normalizando. O psicólogo Hudson Filho, o enfermeiro coordenador do Centro Cirúrgico, Wallace Santos e o fisioterapeuta Jocimar Estulano, responsáveis pela parte musical, resolveram organizar uma tarde especial. Funcionários das mais diversas áreas do HMMMJ, também fizeram questão de participar.



Hudson Filho destacou a importância de tornar o ambiente hospitalar mais leve, sem deixar de lado os cuidados médicos e especialmente a prevenção contra a Covid-19. "É muito importante o papel da música nesse contexto, em função da humanização e é uma ótima ferramenta para promover alegria aos pacientes, acompanhantes e até aos colaboradores, que lidam diariamente com um ambiente tenso. A música traz a tranquilidade necessária nos tempos atuais", lembrou Hudson.



Do leito da clínica médica, Robson Santos, acompanhante de um paciente internado na Clínica Médica, disse que ficou "surpreso", classificando a apresentação como "um presente de Deus".



" É um trabalho lindo que nos acalma a alma e ajuda a aliviar o estresse que vivemos em função da internação de entes queridos. Só tenho a agradecer e parabenizar a todos pelo gesto de amor", disse.