A prefeita Fátima Pacheco recebeu em seu gabinete, mulheres que ocupam secretarias da estrutura de Governo. Foto:SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 01/10/2021 19:59 | Atualizado 01/10/2021 20:03

QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, realizou durante nesta quinta-feira (30), uma homenagem às servidoras do município em alusão ao Dia da Secretária. A prefeita Fátima Pacheco recebeu em seu gabinete, mulheres que ocupam secretarias da estrutura de Governo e as que atuam nos diversos setores da Prefeitura, para marcar a data comemorativa.

Homenageadas com flores, as secretárias receberam o agradecimento pelo desempenho de suas funções.

"Muitas vezes o primeiro contato de quem procura algum serviço ou solicitação passa por esse profissional. Sua organização e o atendimento refletem o nosso objetivo principal que é prestar um bom serviço à população. O Dia da Secretária serve para enaltecer o trabalho de quem se dedica com responsabilidade e respeito", afirmou a prefeita.