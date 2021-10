O evento ocorreu de forma remota, com transmissão por meio da página da prefeitura no Facebook. - Foto: Divulgação.

O evento ocorreu de forma remota, com transmissão por meio da página da prefeitura no Facebook. Foto: Divulgação.

Publicado 01/10/2021 20:18 | Atualizado 01/10/2021 20:19

QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã realizou, nesta quinta-feira (30), a última audiência pública para apresentação e discussão da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2022.

A apresentação foi coordenada pela secretária de Fazenda, Simone Moreira, com auxílio dos servidores, Marina Oliveira Chagas e Alan Carlos.

O evento ocorreu de forma remota, com transmissão por meio da página do governo no Facebook, cumprindo o objetivo de dar ainda mais transparência na gestão fiscal, possibilitando a participação e o controle por meio da sociedade. A intenção da Prefeitura de Quissamã é ir além das determinações legais, no que diz respeito à transparência dos atos públicos, motivo pelo qual já foi apontada como referência, em diversas ocasiões.