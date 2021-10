As ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde começaram na manhã desta sexta-feira (1º), no coreto da Praça Brigadeiro José Caetano. - Foto: Divulgação.

Publicado 01/10/2021 20:27

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, preparou uma série de atividades educativas para o Outubro Rosa, com o intuito de orientar e prevenir o câncer de mama. As ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde começaram na manhã desta sexta-feira (1º), no coreto da Praça Brigadeiro José Caetano. Profissionais da Coordenação do Programa de Ações Programáticas e Saúde da Mulher, fizeram uma mobilização abordando a importância da prevenção e entregaram lembrancinhas que enfatizam a campanha.



As mulheres que passavam pelo local, tiveram a oportunidade de realizar testes glicêmicos, fazerem avaliação nutricional, agendamento de consultas voltadas para a saúde mulher – como o preventivo, receberem orientações sobre os sintomas do câncer de mama, dicas de prevenção e a quem recorrer. Também receberam mudas de hortaliças, lixa de unha e flores artesanais com mensagens motivacionais, preservativos e folhetos com instruções básicas.



A Secretária de Saúde, Renata Fagundes, ressaltou que o objetivo é fortalecer o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de desmistificar conceitos em relação à doença. A campanha enfatiza a importância da mulher conhecer suas mamas e ficar atenta a possíveis alterações suspeitas.

"Aqui em Quissamã, nós começamos o rastreamento por meio da mamografia, a partir dos 40 anos de idade, pois foi comprovado que muitas mulheres abaixo dos 50, estão ficando doentes. Nosso intuito é prevenir sempre", enfatizou.



Coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Bruna Souza, destacou comprometimento dos profissionais de Saúde com a causa: "somos todos muito envolvidos e o nosso intuito é rastrearmos tanto o câncer de mama, quanto o de colo de útero, o mais rápido possível, para que possamos tratá-los. Vale ressaltar, que também damos todo suporte à reinserção das mulheres às suas atividades do dia a dia", declarou Bruna.

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor.

Há vários tipos de câncer de mama, alguns deles com desenvolvimento rápido, enquanto outros, são mais lentos. "Por isso é tão importante a realização da campanha que incentiva compartilhar as principais informações sobre a doença, promover o diagnóstico precoce e estimular o diálogo sobre o tema entre as mulheres de todas as idades", alertou Sabrine Pereira, subsecretária de Saúde.



Rita de Cássia Almeida, de 44 anos, estava passando pelo local quando foi abordada por uma das profissionais de saúde que estavam na ação. Ela destacou a importância do trabalho em benefício da saúde da mulher: “a campanha do Outubro Rosa é um dos assuntos mais comentados neste mês, mas muitas vezes, por descuido, não marcamos o médico, não fazemos o autoexame. Foi muito bom receber esses esclarecimentos. Só tenho a agradecer à dedicação das meninas", afirmou.