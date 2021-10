Um revólver calibre 38 sem munições foi apreendido pela PM em Quissamã. - Foto: Divulgação/Polícia Militar;

Um revólver calibre 38 sem munições foi apreendido pela PM em Quissamã.Foto: Divulgação/Polícia Militar;

Publicado 04/10/2021 19:48

QUISSAMÃ - A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 37 anos por porte ilegal de arma de fogo, neste domingo (3), no bairro Piteiras, em Quissamã, no Norte Fluminense. Um revólver calibre 38 sem munições foi apreendido. A equipe da PM realizava um patrulhamento quando observou um veículo parado na Estrada do Correio Imperial, com dois homens a bordo. Eles foram revistados e nada de ilícito foi encontrado.



Os policiais realizaram buscas no interior do automóvel e localizaram o revólver no porta luvas. O motorista, identificado como T.L.P.M, assumiu a posse da arma, porém a mesma não possuía registro.

A dupla foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP) - Central de Flagrantes do dia, onde o homem ficou preso e a arma apreendida.

Segundo a polícia, ele já possui uma anotação criminal por ameaça e lesão corporal. O outro ocupante do carro foi ouvido e liberado.