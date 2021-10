A atualização da caderneta é fundamental para aumentar a cobertura vacinal, controlar e diminuir a incidência de doenças, além de evitar possíveis epidemias. - Foto: Divulgação.

A atualização da caderneta é fundamental para aumentar a cobertura vacinal, controlar e diminuir a incidência de doenças, além de evitar possíveis epidemias. Foto: Divulgação.

Publicado 04/10/2021 21:11 | Atualizado 04/10/2021 21:15

QUISSAMÃ - A Secretaria de Saúde de Quissamã, no Norte Fluminense, deu início, nesta semana, à Campanha de Multivacinação 2021, com o objetivo de atualizar ou completar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de zero a 14 anos. Segundo o município, todas as vacinas para crianças e adolescentes serão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para este público.

Os imunizantes serão oferecidos em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), de segunda à sexta-feira.

A secretária de Saúde, Renata Fagundes, falou sobre a importância da multivacinação. "Vamos promover a campanha até o dia 29 de outubro, porque durante este período serão disponibilizadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação das crianças e adolescentes, visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim, como reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal”, salientou Renata.



A atualização da caderneta é fundamental para aumentar a cobertura vacinal, controlar e diminuir a incidência de doenças, além de evitar possíveis epidemias. “Essa é uma oportunidade que os pais terão para atualizar em um único dia a caderneta de vacinação de seus filhos, pois a imunização é de extrema importância para garantir a proteção individual e coletiva, ao passo que evita a propagação de doenças que causam sequelas ou até mesmo óbitos”, explicou Natália Vilaça, Coordenadora da Imunização.



Será possível a imunização contra o papilomavírus humano (HPV), vacina que é exclusiva para meninas de nove a 14 anos e de meninos de 11 a 14 anos. O HPV é um vírus que infecta pele ou mucosas – oral, genital ou anal, tanto em homens, quanto em mulheres.