Vítima foi identificada como Jorge Maxi da Silva, de 61 anos. Ele era natural de Macaé. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Vítima foi identificada como Jorge Maxi da Silva, de 61 anos. Ele era natural de Macaé. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 05/10/2021 09:42 | Atualizado 05/10/2021 17:34

QUISSAMÃ- Um taxista foi encontrado morto, às margens da BR-101, na altura do trevo de Quissamã, no Norte Fluminense, na manhã desta terça-feira (5). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, identificada como Jorge Maxi da Silva, de 61 anos, foi encontrada com o pescoço cortado ao lado de seu táxi, um veículo modelo Nissan Grand Livina com placa de Macaé, no km 125,2, sentindo Norte da rodovia.



Segundo o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte foram lesões de grandes vasos do pescoço, causados por um esgorjamento, ou seja, a vítima teve o pescoço cortado na parte frontal. No local, foi encontrada uma faca, que pode ter sido utilizada no crime. Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e ocorrência registrada na 122ª Delegacia Policial de Conceição de Macabu (122ª DP), onde o caso será investigado.