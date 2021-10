Projeto foi apresentado pela presidente do Cidennf e prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e prefeitos de municípios consorciados, nesta terça-feira (5). - Foto: Divulgação.

Projeto foi apresentado pela presidente do Cidennf e prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e prefeitos de municípios consorciados, nesta terça-feira (5). Foto: Divulgação.

Publicado 06/10/2021 20:49

QUISSAMÃ - O turismo como fonte de recursos para o desenvolvimento econômico do Norte e Noroeste Fluminense. Com esse objetivo, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) apresentou o projeto "Rota Caminhos do Açúcar" ao secretário-executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, e outros representantes da pasta, em Brasília, nesta terça-feira (5), a fim de obter uma emenda de bancada, na ordem de R$ 9 milhões.



Exaltando a vocação da região na produção de cana de açúcar, a proposta traz uma rota turística regional com mais de 300 km, passando por oito municípios consorciados: Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.



Além do apoio do Governo Federal, a presidente do Cidennf, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco; o diretor executivo Vinícius Viana; e os demais prefeitos das cidades consorciadas buscam uma emenda coletiva da bancada do estado do Rio para reforçar a infraestrutura turística para a implementação do "Rota Caminhos do Açúcar". Para isso, a comitiva também tem agenda marcada na Capital com os deputados Altineu Côrtes, Luiz Lima, Soraya Santos, Christino Aureo, Clarissa Garotinho, Felício Laterça, Hugo Leal, Doutor Luizinho, além de outros deputados e senadores, como o Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho.



"O turismo é uma vocação muito rica das regiões Norte e Noroeste Fluminense, que deve ser explorada para atrair visitantes de todo o Brasil e também do exterior. Essa necessidade se torna ainda mais importante neste período pós-pandemia, quando o turismo voltará a movimentar a economia do país", disse a presidente do Cidennf, Fátima Pacheco. Também estão em Brasília o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sergio Cyrillo; o prefeito de Italva, Leo Pelanca; a prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler, e o prefeito de São Fidélis, Amarildo Alcântara.



Atualmente, o Cidennf conta com os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Campos, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.