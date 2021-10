Nesta quinta-feira (7), no Cinema do Centro Cultural Sobradinho, aconteceu a assinatura das Carteiras de Trabalho. - Foto: Adilson dos Santos/Secom.

Nesta quinta-feira (7), no Cinema do Centro Cultural Sobradinho, aconteceu a assinatura das Carteiras de Trabalho.

QUISSAMÃ - O sonho do primeiro emprego com Carteira de Trabalho assinada já é uma realidade para 100 jovens selecionados no Juventude Ativa, um programa da Prefeitura de Quissamã. Nesta quinta-feira (7), no Cinema do Centro Cultural Sobradinho, aconteceu a assinatura das Carteiras de Trabalho. Os novos contratados foram recebidos pelo secretário de Gabinete da Prefeita Fátima Pacheco, Luciano Lourenço; a coordenação do programa e técnicos do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), responsável pelos cursos. O Juventude Ativa é um programa de aprendizagem profissional que vai auxiliar com um salário mínimo jovens de 18 a 23 anos em situação de vulnerabilidade na busca pelo primeiro emprego.

O secretário Luciano Lourenço destacou a oportunidade oferecida. “Em nome da prefeita Fátima Pacheco, recebemos vocês para esse grande momento. A Prefeitura de Quissamã abre suas portas para que vocês possam iniciar a vida adulta com oportunidade de aprendizagem e de trabalho, o que poucos jovens no País têm hoje. Para que isso acontecesse, foi muito importante desenvolver políticas públicas voltadas para os jovens e a Prefeitura de Quissamã vem cuidado do quissamaense em todas as fases: criança, adolescente, jovem, adulto e idoso”, destacou Luciano Lourenço.

Entre os 100 selecionados, está Ana Paula Magalhães, moradora do bairro Caxias, que comemorou a nova fase. “Sou muito grata por ter conseguido essa oportunidade. Assim como eu, todos vão aproveitar da melhor forma para que a gente saia daqui não só com a experiência de trabalho, mas todo o conhecimento que vão passar pra gente”. Outra selecionada, Kaillane Prudêncio Lourenço, do Sítio Quissamã, faz coro: “Estou ansiosa, nervosa e feliz. Tenho 18 anos e estou assinando a carteira. É uma grande honra pra mim fazer parte desse Município e fazer parte desse momento tão feliz junto com todos aqui”, disse emocionada.

O supervisor regional do CIEE, Humberto Lima, destacou a importância da implementação da política pública voltada para o jovem. Também presente na assinatura dos contratos, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, a aprendizagem possibilita novos caminhos. “Vocês estão recebendo uma oportunidade que tem um horizonte muito grande. Vocês vão ter experiência de trabalho, vão conviver com diversos setores que podem despertar vocações. O mercado de trabalho está em qualquer lugar, não se intimidem, não tenham medo de arriscar”, incentivou Arnaldo Mattoso.

A Coordenadora do Juventude Ativa, Anne Caroline Cardoso, falou sobre o momento. “Hoje é um dia de agradecimento e o pontapé inicial para uma grande história, que vai impactar positivamente na vida de cada um de vocês”.

Já na próxima segunda-feira (11), começa a capacitação dos 100 jovens contratados. Por cerca de um mês, o CIEE vai aplicar o MTBI (Módulo Teórico Básico Inicial). Em novembro, os novos contratados começam atuar nos setores da Prefeitura de Quissamã ( Agricultura, Assistência Social, Educação, Esportes Habitação, Saúde e Obras) nas áreas de auxiliar de escritório, auxiliar de logística e alimentador de linha de produção.

A cerimônia também foi acompanhada pelo vereador Ailson Barreto.