A realização de eventos foi pauta de uma reunião no gabinete da prefeita Fátima Pacheco, coordenada pelo vice-prefeito, Marcelo Batista, com secretários e assessores de diversas pastas. - Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

A realização de eventos foi pauta de uma reunião no gabinete da prefeita Fátima Pacheco, coordenada pelo vice-prefeito, Marcelo Batista, com secretários e assessores de diversas pastas.Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Publicado 08/10/2021 16:53 | Atualizado 08/10/2021 16:54

QUISSAMÃ - Com o aumento da cobertura vacinal contra a Covid-19 e a estabilização no quantitativo de casos, inclusive nos municípios vizinhos, o município de Quissamã já estuda o retorno gradual das atividades, a fim de movimentar a economia local. A realização de eventos foi pauta de uma reunião no Gabinete da prefeita Fátima Pacheco, coordenada pelo vice-prefeito, Marcelo Batista, com secretários e assessores de diversas pastas, a fim de modelar quais procedimentos serão adotados no processo de flexibilização.

A Prefeitura estuda retomar os eventos, a partir do final de novembro, condicionando a realização destes à continuidade da baixa nos índices de infecção e internações. Atualmente em Bandeira Amarela, situação que se mantém há vários meses, em relação à Covid-19, Quissamã espera avançar ainda mais, para que os eventos aconteçam em Bandeira Verde. A Bandeira Amarela indica o penúltimo estágio na classificação de risco de infecção e número de casos, enquanto a Bandeira Verde aponta para o menor risco de todos os quatro estágios.

Um dos pontos abordados durante a reunião foi a manutenção das recomendações sanitárias, mesmo em relação aos eventos ao ar livre. Serão desenvolvidas campanhas informativas e de conscientização dos participantes dos eventos, para que mantenham cuidados, como o uso de álcool gel, máscaras e certo distanciamento social. Embora os números relativos à Covid-19 estejam caindo, a pandemia ainda é uma realidade para qual as pessoas precisam estar atentas e conscientes.

Com isso a Prefeitura pretende realizar campanhas educativas e de conscientização tanto voltadas à população, aos turistas e aos grupos econômicos relacionados às atividades, como o pessoal do turismo receptivo, comerciantes, ambulantes e profissionais envolvidos na organização dos eventos, dentre outros.



Outros aspectos levados em consideração estão relacionados com o reforço das equipes de saúde e de segurança pública. Com a tendência de a maioria dos municípios da Região não promoverem eventos no período, haverá necessidade de ampliação destas equipes, o que implicará em um investimento extra, por parte da Prefeitura, visto a possibilidade de uma ocorrência de visitantes acima da média registrada em anos anteriores. Garantir a segurança e a tranquilidade, seja da população, seja dos turistas, é uma das preocupações que o município de Quissamã tem.



Durante a reunião foi definido que uma comissão ficará responsável por organizar os esforços relacionados com os eventos, que já começam a tomar forma. Nas próximas semanas serão publicados editais para contratação da infraestrutura, bem como Decretos de flexibilização, de acordo com a redução nos números relativos aos casos suspeitos, confirmados e às internações. Também estão sendo ultimados os protocolos junto às autoridades sanitárias estaduais e federais, para que todos os eventos sigam as recomendações e que os eventos transcorram dentro dos novos parâmetros.