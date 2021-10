A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e o presidente da Fiperj, Ricardo Ganem Leal, assinaram nesta quinta-feira (7), um Termo de Cooperação Técnica destinado à prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola. - Foto: Divulgação.

Publicado 07/10/2021 20:20 | Atualizado 07/10/2021 20:21

QUISSAMÃ - A prefeita Fátima Pacheco e o presidente da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – Fiperj, Ricardo Ganem Leal, assinaram nesta quinta-feira (7), um Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a Fiperj, visando o desenvolvimento sustentável da agricultura e da pesca no Município. O Termo é destinado à prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola – ATEPA, à cadeia produtiva do pescado.

De acordo com o documento, serão fornecidos esclarecimentos e orientações a respeito das práticas sustentáveis de cultivo de peixes e sobre políticas específicas direcionadas ao setor, no campo da produção, pesquisa, realização de cursos, palestras, eventos e de qualificação técnica. Instituição vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – SEAPPA, a Fiperj está comemorando 34 anos, e aproveitou a data para celebrar convênios com outros 15 municípios de diversas regiões do Estado e três instituições de pesquisa e fomento.

Como parte das comemorações pelos 34 anos da Fiperj, a solenidade de assinatura do TCT aconteceu no auditório da instituição, em Niterói, contando com as presenças do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz; do presidente do Instituto Estadual do Ambiente – Inea, Philipe Campello; do presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro – Pesagro, Paulo Renato Marques e do vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã, Marcelo de Batista, que destacou a importância de haver ações voltadas ao fomento da produção. O vice-prefeito lembrou que na próxima semana já se inicia o plantio do Rio-Milho, cuja sede do projeto-piloto é o município de Quissamã, outra parceria com o governo estadual.

Para a prefeita Fátima Pacheco, essas ações valorizam o setor produtivo e abrem perspectivas para o homem do campo e o para o pescador, valorizando o interior do Estado do Rio. A prefeita finalizou agradecendo ao governador Cláudio Castro por mais uma parceria destinada à retomada das atividades e do desenvolvimento no Estado do Rio.