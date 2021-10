Após revistas minuciosas em um terreno baldio, o agentes encontraram: uma submetralhadora calibre 9mm com 15 munições e 233 sacolés de cocaína. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 08/10/2021 12:56 | Atualizado 08/10/2021 12:58

QUISSAMÃ - A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de uma submetralhadora, munições e drogas, no fim da noite desta quinta-feira (7), em Quissamã, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada após o levantamento de informações privilegiadas dando conta de que traficantes ligados a uma facção criminosa estavam reunidos no bairro Sítio 1.

Durante incursão à Rua Amaro Domingos, militares avistaram os criminosos, que conseguiram fugir. Após revistas minuciosas em um terreno baldio, o agentes encontraram: uma submetralhadora calibre 9mm com 15 munições e 233 sacolés de cocaína. Ninguém foi preso. O material apreendido foi levado para a a 130ª Delegacia Policial (130ª DP), onde a ocorrência foi registrada.