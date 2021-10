Cláudio Freitas é o atual líder do ranking da Super Liga Capixaba, ao acumular a primeira colocação em duas etapas, e uma terceira posição. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - O surfista quissamaense Cláudio Freitas manteve a série de bons resultados, com a conquista da primeira colocação na terceira etapa do Circuito da Super Liga Capixaba de Surfe, realizada nos dias 9 e 10 de outubro, no Balneário de Pontal do Ipiranga, na cidade de Linhares, no Espírito Santo. O surfista, que tem o apoio da prefeitura de Quissamã, com o incentivo do Bolsa Atleta, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, foi o campeão na categoria Open, a mais importante do evento.

Cláudio Freitas é o atual líder do ranking da Super Liga Capixaba, ao acumular a primeira colocação em duas etapas, e uma terceira posição. A quarta e última etapa será nas ondas da praia de Ulé, em Vila Velha, também no Espírito Santo, com data a ser confirmada. “É fundamental o incentivo com o Bolsa Atleta, assegurando a oportunidade de representar a minha cidade. O objetivo para este ano é terminar como campeão do Circuito - comemorou o surfista.

Para a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, os bons resultados em diversas modalidades esportivas confirmam o direcionamento do Município em políticas públicas que visam a qualidade de vida da população. “O esporte é uma importante ferramenta de cidadania. Assim, buscamos dar oportunidades para que a juventude se inspire e busque a prática esportiva, como elemento de promoção do bem-estar e hábitos saudáveis” avaliou Isis.