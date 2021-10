A edição do Diário Oficial de Quissamã, desta quinta-feira (14), trouxe o Decreto 3243/2021 com a liberação de mais sete modalidades esportivas, além das atividades culturais. - Foto: Divulgação.

A edição do Diário Oficial de Quissamã, desta quinta-feira (14), trouxe o Decreto 3243/2021 com a liberação de mais sete modalidades esportivas, além das atividades culturais.Foto: Divulgação.

Publicado 15/10/2021 21:02

QUISSAMÃ - A edição do Diário Oficial de Quissamã, desta quinta-feira (14), traz o Decreto 3243/2021 com a liberação de mais sete modalidades esportivas; das atividades culturais do “Centro Cultural Sobradinho”, “Memorial de Machadinha” e do Cinema Municipal e ainda das atividades dos serviços de convivência desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

O avanço da vacinação da população contra a Covid-19, a diminuição de novos casos da doença e até mesmo o controle do quadro de agravamento - chegando a zerar as internações, possibilitam as novas medidas de flexibilização no Município.



"Desde o início da pandemia, estamos adotando medidas para preservar a saúde e a vida das pessoas. E, agora, passado um ano e sete meses, a gente vislumbra um novo tempo e a colaboração de todos foi importante para que esse momento chegasse. Mas é importante que todos lembrem que a pandemia ainda não acabou e que precisamos continuar com os cuidados, que são básicos", destacou a prefeita Fátima Pacheco.



Para a prática das modalidades esportivas (nado livre, tênis, tênis de praia, musculação, treinamento funcional, ginástica popular e tiro com arco) será obrigatório o uso de máscara e distanciamento físico de três metros, exceto para aulas de nado. O Decreto autoriza ainda a abertura dos espaços esportivos, sendo obrigatório o uso de máscaras faciais, porém estão proibidos torneios ou campeonatos, bem como eventos particulares nas quadras públicas.



As oficinas do Centro Cultural Sobradinho terão capacidade de 50% do número de inscritos e serão realizadas ao ar livre, com uso obrigatório de máscaras faciais, aferição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social. A idade mínima prevista para os participantes é de 15 anos. O Cinema Municipal poderá ser aberto com 40% da capacidade disponível ao público.



No Memorial de Machadinha, a entrada deverá ser em grupos de no máximo seis pessoas, também com uso de máscara, aferição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social.



Eventos – Na última semana, o vice-prefeito, Marcelo Batista, esteve reunido com secretários para tratar da retomada de eventos no Município. Nas próximas semanas serão publicados editais para contratação da infraestrutura e novas flexibilizações, de acordo com a redução nos números relativos aos casos suspeitos, confirmados e às internações.